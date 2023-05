Si fa largo l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Antonio Conte in Italia sulla panchina della Roma. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, la Roma starebbe pensando ad Antonio Conte per sostituire José Mourinho al termine della stagione. L’allenatore portoghese è infatti al centro degli interessi del PSG per il dopo Galtier.

In quel caso i giallorossi proverebbero a riportare in Italia l’allenatore che si è reso protagonista con Juventus ed Inter dopo la delusione al Tottenham. Conte avrebbe infatti una gran voglia di tornare subito in panchina.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG