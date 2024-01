Adani non ci sta: «Sono sfiduciato sul VAR, non vedo miglioramenti verso la giustizia». La critica dell’opinionista

Adani alla Domenica Sportiva ha espresso una dura critica sul VAR dopo gli ultimi episodi arbitrali che hanno riguardo l’Inter facendo infuriare i tifosi della Juventus.

ADANI – «Il VAR l’ho accolto come passaggio in avanti verso la giustizia, ora sono sfiduciato. Davanti al VAR sono in difficoltà come opinionista, non vedo miglioramenti verso la giustizia. Vedo due modi di interpretare il calcio, quello di campo e quello del VAR».

