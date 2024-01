Djalo Juve, così ha detto no all’Inter e si ai bianconeri: il retroscena. Ecco quale è stata la chiave dell’affare

L’Inter aveva chiuso l’affare Djalo a zero per giugno, ma la Juve l’ha anticipata e superata con un’offerta al Lille da 3,5 milioni più bonus e percentuale di futura rivendita per prenderlo da subito. Ed è stata proprio questa la chiave dell’affare.

A rivelarlo è stato Marchetti a Sky Sport, spiegando che mentre la Juve è stata pronta a prendere il difensore a gennaio, l’Inter non voleva e non poteva farlo per motivi economici e di necessità, visto che non ha bisogno di un difensore. Così Djalo ha detto no ai nerazzurri e si ai bianconeri.

