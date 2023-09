L’ex difensore ora opinionista Lele Adani si focalizza sulla catena di sinistra dei nerazzurri.

Lele Adani alla BoboTv analizza le prestazioni di alcuni singoli dell’Inter che si sono messi in luce ultimamente. “L’Inter non è solo la più forte come autostima e rotazioni, ma gioca anche bene adesso secondo me. Non so se è una squadra che come prima caratteristica ti conquista per il gioco, ma non si può dire che non gioca bene”.

Alessandro Bastoni

“Bastoni ha messo quattro palle gol. E poi quanti terzini sinistri al mondo sono più forti di Dimarco? Secondo me pochi. Certamente deve migliorare, non tutti sono Maldini… Lautaro? Quando arriva fa il supporto, ha giocato con tanti attaccanti. Adesso fa tutto e fa tutto benissimo. È anche leader, quando l’Inter imposta guarda il suo movimento”.

