Inter Primavera, Giudice Sportivo pesante con Stankovic: 3 giornate di stop per il giocatore nerazzuro

Brutte notizie per l‘Inter Primavera di Chivu, che dovrà fare a meno Aleksandar Stankovic, centrocampista e capitano, espulso per un fallo di reazione nei minuti finali del match disputato sabato pomeriggio contro il Cagliari.

Il Giudice Sportivo ha confermato tre giornate di stop per il ragazzo con questa motivazione:

COMUNICATO- Squalifica per tre giornate effettive di gara per avere, al 46° del secondo tempo, in reazione ad un contrasto di giuoco, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria

L'articolo proviene da Inter News 24.

