Adani punge: «La Bobo Tv è il passato e non esiste più. Adesso c’è la Bobo Vieri Tv». Le dichiarazioni nella diretta

Adani in una diretta dal suo profilo Instagram ha attaccato l’ex Juve Vieri dopo la separazione avvenuta all’interno della Bobo Tv nei giorni scorsi.

ADANI – «La Bobo Tv è il passato, non esiste più. Tutto quello che avete sentito negli ultimi 10 giorni non c’entra nulla con la Bobo Tv così come l’avete vissuta, amata, contestata, dibattuta, criticata, celebrata, onorata. Non c’è niente della Bobo Tv. Adesso c’è la Bobo Vieri Tv».

The post Adani punge: «La Bobo Tv è il passato e non esiste più. Adesso c’è la Bobo Vieri Tv» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG