Bremer Juve, prove di rinnovo: dopo Gatti, Locatelli e Fagioli tocca a lui. I bianconeri sono al lavoro per il prolungamento

La Juve guarda al futuro e dopo i rinnovi di Gatti e Locatelli ha ufficializzato oggi il prolungamento di Fagioli fino al 2028. Il prossimo potrebbe essere Bremer.

Come spiegato da Francesco Cosatti a Sky Sport 24, infatti, il club sta lavorando per il prolungamento del difensore brasiliano andato in gol contro il Cagliari. L’orizzonte è più lontano, visto che il contratto di Bremer è in scadenza nel 2027. Ma la Juve punta a blindarlo del tutto.

