Daniele Adani, ex giocatore, ha parlato della finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Il noto commentatore calcistico ha assistito alla partita direttamente dallo stadio in compagnia degli altri membri della Bobo Tv.

LE PAROLE – «City-Inter? Per me ai nerazzurri bisogna soltanto fargli i complimenti, hanno dato tutto in campo, e lo ha fatto giocando a calcio».

