Juventus Women, il nuovo acquisto: «Non svegliatemi da questo sogno». Il messaggio della neo giocatrice bianconera

Gloria Sliskovic, giovanissimo difensore bosniaco classe 2005 proveniente dal Sarajevo, è l’ultimo rinforzo della Juventus Women.

La ragazza ha pubblicato su Instagram un messaggio in cui mostra tutta la felicità per la sua nuova avventura: «Non voglio svegliarmi mai da questo sogno.. Forza Juve».

