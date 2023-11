Le parole di Lele Adani per quanto concerne il match che si è tenuto ieri sera tra l’Inter e la Juventus di Massimiliano Allegri

Intervenuto a Rai Sport, Lele Adani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla gara tra l’Inter e la Juventus di ieri.

JUVENTUS-INTER – «E’ passata la partita più che si è giocata la partita, i due gol sono stati due capolavori, due grandi situazioni di gioco tra le due coppie di attaccanti ma credo che non è stato un grande spot per il calcio italiano. A qualcuno non può interessare ma si è giocato a basso ritmo, l’Inter ha tirato un po’ di più in porta, ha avuto più possesso palla, entrambe hanno giocato col suo stile però non hanno giocato un granché bene, il pareggio è giusto ma Inter e Juve dovevano fare di più. L’Inter poteva fare di più, il gol è bellissimo, partono dal portiere e riescono sempre ad eludere il pressing avversario, Thuram è quello che ha fatto più assist, Lautaro più gol e il gol è da cineteca. Mi aspetto molto di più dall’Inter onestamente, i tre centrocampisti non sono mai entrati in area».

L’articolo Adani su Juventus Inter: «I nerazzurri potevano fare di più» proviene da Inter News 24.

