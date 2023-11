Riccardo Trevisani ha detto la sua sul derby d’italia tra Juve e Inter della 13^ di Serie A, terminato 1-1: il suo pensiero

Il giornalista Riccardo Trevisani si esprime così su Juve–Inter, dagli studi di Sport Mediaset.

LE PAROLE- «Tutto da buttare? Sull’estetica sì. Nel senso: la partita è stata noiosa, nel secondo tempo le squadre sono rientrate in campo come se fossero all’85’ e l’1-1 tutto sommato non fosse da buttare. Se vogliamo mandare un messaggio per il nostro calcio, anche da esportare e migliorare, Juventus-Inter seconda contro prima dovrebbe regalarci qualcosina in più. La sensazione era che di gran lunga tutte e due preferivano non perdere piuttosto che vincere: non è proprio un grande messaggio a novembre, può esserlo a maggio se una delle due è davanti.

Salviamo i gol. Nell’1-1, abbastanza preventivabile, ancora di più lo erano i gol dei centravanti. Il gol di Dusan Vlahovic nasce da un errore di Denzel Dumfries ma è una gran costruzione tecnica di Federico Chiesa. Poi arriva Vlahovic, mancino che fa un gol splendido di destro: la mette nell’unico punto dove Yann Sommer non può arrivare. A gol bellissimo è arrivata la risposta altrettanto bellissima.

Anche qui ci sono errori di Daniele Rugani, Filip Kostic, Gleison Bremer e Federico Gatti, ma c’è bravura nella costruzione dell’Inter di Sommer, Dumfries, Nicolò Barella e di un eccezionale Marcus Thuram. Poi il movimento di Lautaro Martinez è una roba favolosa: viene criminalizzato Gatti, ma si sarebbe trovato nella situazione di mille altri difensori. È quasi un gol indifendibile per la perfezione con cui è stato fatto, come quello della Juventus. La domanda è: ma se siete capaci di fare cose così belle perché non le fate per tutta la partita, anziché farci annoiare 90′?»

