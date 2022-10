Lele Adani sulla BOBO TV parla dell’Inter, ecco come l’ex calciatore si esprime sulla partita contro il Barcellona.

Ecco le parole di Lele Adani, alla Bobo TV dove discute dell’Inter e delle partite contro il Barcellona: “Vuol dire creare i presupposti per meritarsi un risultato favorevole. Questo è il significato del bel gioco, non fare una gara di palleggi, i tiri alla traversa e fare come le foche col pallone in testa. Giocar bene non vuol dire fare mille passaggi, vuol dire creare presupposti in campo per meritarti un risultato. Più hai opportunità di meritarti la vittoria, più hai possibilità di vincerla“.

Conclude così l’ex calciatore: “Senza prendere coscienza delle proprie difficoltà, i nerazzurri non avrebbero potuto pensare di condurre la gara a Barcellona. Si sono visti tanti ingredienti: qualità, sacrificio, impegno, spettacolo. Ha dato una lezione al Barcellona. Non mi è piaciuto come Xavi ha preparato la partita, come l’ambiente ha ospitato gli avversari. La storia del Barcellona lo dice chiaramente: non prepara una gara come se fosse una battaglia. Il calcio a volte è giusto“.

