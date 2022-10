Sono queste le parole di Denzel Dumfries, esterno dell’Inter che si racconta in De Cor Potcast, ecco cosa racconta.

Ecco cosa dice l’esterno dell’Inter, l’olandese Denzel Dumfries a De Cor Potcast, ecco il primo retroscena rivelato: “Fu un dramma. Vado al centro sportivo dall’hotel. Mi conoscete, sono un vero professionista. Quando arrivo, apro la borsa e vedo due scarpe sinistre. Lo giuro, due scarpe sinistre. Penso: ‘oh mio dio’.“

Aggiunge l’olandese sulle sedute in allenamento: “Edin Dzeko, indipendentemente dall’età, è su un piano diverso, non è normale come riesca a mettere certi palloni. Arturo Vidal è forte nei contrasti, nel suo modo di ‘essere Vidal’. E’ stato assurdo vedere giocare Alexis Sanchez, era il migliore in allenamento“.

Conclude su De Vrij: “Sono fortunato ad averlo come compagno di squadra. Andavo dove andava lui, fortunatamente mi è stato vicino. Ora in spogliatoio sono seduto accanto a Lukaku e Asllani“.

