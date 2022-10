Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dopo la vittoria nel derby contro il Torino: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo Torino-Juve.

VITTORIA – «Oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo importante. Partita ordinata a partire dallo stare dietro la linea della palla. Abbiamo tirato molto in porta, sono contento. E’ la prima vittoria in trasferta, poi per qualche partita non avevamo segnato. Dispiace per il periodo passato ma a volte ci sono cose al di sopra di quello che possiamo fare, ma bisogna uscirne. Oggi è stato fatto un primo passettino, non avevo dubbi sui ragazzi».

