L’ex difensore Lele Adani ha espresso il suo parere sul momento attuale dei nerazzurri.

Lele Adani a Viva El Futbol ha celebrato la crescita dell’Inter partendo da lontano. “Siamo sempre ai soliti discorsi: l’Inter è diventata forte perché quando prende i parametri zero riesce ad implementarsi con giocatori forti che sono cresciuti. Parte avanti e al momento non ha una squadra che va a contenderla come valore: ha aggiunto due giocatori forti. Ma è arrivata ad essere più forte: due o tre anni fa non era scontato che lo fosse. L’Inter ha fatto una partita che avrebbe meritato: ma già due anni fa, al di là del Napoli, non puoi permetterti di perdere 13 partite, tante ne ha buttate come a Genoa sbagliando i gol e regalando nella sua area”.

Hakan Calhanoglu

L’avviso

“Confermare è più difficile che affermarsi, ma l’Inter parte su un gradino superiore, lo ha dimostrato con giocatori ancora fuori forma come Calhanoglu o Mkhitaryan e Lautaro. Thuram si è rivelato veramente l’acquisto più importante degli ultimi 15 mesi, ha fatto totalmente saltare il banco: non solo per l’Inter, ma anche per i danni che ha fatto alle altre. Nessuno se lo aspettava in quel modo. Il campionato di due anni fa l’ha perso l’Inter, lo rimarco: lo ha perso dando il merito al Milan che ha fatto più del suo. Ma da quella sconfitta, la stagione successiva, che è quella delle 13 sconfitte, che non puoi permetterti di fare con quella rosa, non è giusto non attribuire al corpo tecnico e alla squadra una crescita”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG