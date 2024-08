L’ex fantasista Antonio Cassano attacca nuovamente l’allenatore dei nerazzurri.

Antonio Cassano a Viva El Futbol ha parlato di Inter e di Simone Inzaghi: “L’Inter è la superfavorita: si è rinforzata per l’ennesima volta, per cinque anni sono stati i favoriti assoluti. Ha preso Zielinski, un giocatore top, Taremi, che è forte. Ora Inzaghi dice che gli manca un centrale: andiamo a prendergli altri 73 giocatori… L’Inter è partita con un Thuram stratosferico, qualche giocatore è ancora indietro ma è superfavorita”.

Sui nuovi

“Taremi? Tanto non cambia niente, farà giocare Lautaro e Thuram. Probabilmente Zielinski giocherà di più, Mkhitaryan va per i 37″.

La bordata

“L’Inter ha perso uno scudetto con un Milan che non era neanche da quarto posto: il Napoli poi le ha dato 20 punti dopo aver venduto sei titolari. Quest’anno l’ha meritato, ma ne ha persi due: è sempre stata la più forte. Non capisco perché Inzaghi va in conferenza e vuole un difensore: senza dimenticare che lui ha voluto Correa per 35 milioni. Poi lo fanno passare bene, io non so come mai”.

L’impatto di Inzaghi sui singoli

“Io guardo i giocatori: Dumfries è migliorato? No. Acerbi è migliorato? E’ sempre stato quello. Bastoni? No. Dimarco? Forse ha fatto qualcosa in più in campionato. Barella No. Calhanoglu? Non l’ha scoperto lui. Mkhitaryan è un fenomeno”.

I meriti

“Diamogli il merito di Thuram, era un punto interrogativo: ha migliorato due giocatori. Non posso pensare che in 30 mesi ha migliorato due giocatori. Cose positive? Quella che mi piace è il piano A: ha un’idea e una filosofia di gioco”.

