I nerazzurri non hanno sostituito Alexis Sanchez e di fatto in attacco non hanno un uomo dalle caratteristiche simili.

L’Inter in questa stagione è chiamata a difendere il titolo di campione d’Italia ma la partenza non è stata delle migliori. La campagna acquisti sulla carta ha rafforzato la rosa anche se c’è un’area rimasta scoperta.

Gli acquisti

I nerazzurri hanno accolto nelle loro fila giocatori del calibro di Taremi, Zielinski e Josep Martinez, rafforzando così diverse aree del campo. Nonostante ciò, la fine del mercato si avvicina senza preannunciare ulteriori colpi sensazionali oltre all’arrivo di un difensore, lasciando intendere che il club punta sulla continuità e sull’integrazione dei nuovi acquisti come chiave di volta per ulteriori successi.

Alexis Sanchez

Problema irrisolto

Tuttavia, come sottolinea Libero, emerge chiaramente un punto dolente nella struttura della rosa interista: la mancanza di giocatori in grado di fare la differenza attraverso giocate individuali, capaci di “saltare l’uomo” senza dover necessariamente affidarsi alla tattica collettiva predisposta da Inzaghi. Questa lacuna, colmata solo in parte con l’arrivo di Buchanan, che sarà indisponibile per i prossimi 2 mesi, potrebbe portare il gioco dell’Inter ad essere prevedibile. Le squadre avversarie, infatti, studiando il modulo e lo stile di gioco dei campioni in carica, potrebbero organizzare contromisure efficaci, compattando ulteriormente la competizione e mettendo a rischio il mantenimento del titolo. Deve essere bravo Inzaghi a far sì che ciò non accada, il lavoro non è affatto semplice.

