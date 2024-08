I nerazzurri sono alla ricerca della prima vittoria in campionato e nel prossimo match potranno contare su nuove risorse.

L’Inter proverà sabato sera a mettersi alle spalle il pareggio di Genova: a San Siro arriverà il Lecce di Gotti che alla prima giornata ha perso malamente contro l’Atalanta. Piotr Zielinski si appresta a fare il suo debutto ufficiale con la maglia nerazzurra in occasione della seconda giornata di campionato, segnando un momento atteso con fervore sia dalla squadra che dai suoi sostenitori.

Il rientro

Dopo un periodo di convalescenza, Zielinski si è mostrato più pronto che mai a ritornare in azione. Una storia pubblicata sul suo profilo Instagram lo ha immortalato mentre correva sul campo di Appiano Gentile, indossando con orgoglio la maglia dell’allenamento. Simone Inzaghi può sorridere dopo la non esaltante gara di Marassi; secondo la Gazzetta dello Sport, Zielinski inizierà probabilmente dalla panchina contro il Lecce, ma la sua presenza è vista come una preziosa opzione tattica a partita in corso.

Piotr Zielinski

Le condizioni degli altri infortunati

Non meno importante è l’aggiornamento sulle condizioni di Stefan de Vrij e Tajon Buchanan. Il difensore è attualmente al lavoro per superare un problema muscolare che lo ha colpito alla coscia sinistra. Si prevede il suo completo recupero per l’inizio della prossima settimana, con la speranza di vederlo tra i convocati per l’importante partita contro l’Atalanta il 30 agosto. Per il canadese, invece, il percorso di guarigione appare più lungo, con un rientro previsto tra ottobre e novembre.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG