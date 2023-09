Daniele Adani dice la sua sull’addio di Leonardo Bonucci alla Juve: condivisa la mossa di separarsi dall’ex capitano

Alla Domenica Sportiva, Daniele Adani ha così parlato dell’addio di Leonardo Bonucci alla Juve.

LE PAROLE – «È stato giusto separarsi in questa sessione di mercato, il rapporto era ormai alla fine e penso che non sarebbero servito a niente né per la Juve né per lui portarlo avanti. Dispiace che un ragazzo con 500 partite e passa nella Juventus debba separarsi in questo modo, è stato una leggenda del club».

