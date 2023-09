Inchiesta Juve, col processo a Roma arriva un attacco importante ai pm torinesi che si sono visti sfilare il caso

La Juve assesta un altro colpo importante alla Procura di Torino, che dopo il caso Santoriello ora si vede sfilare da sotto il naso il processo sull’Inchiesta Prisma. La Cassazione ha disposto lo spostamento a Roma, lì dove sono presenti i server della Borsa, levando la competenza ai pm torinesi che ora dovranno trasmettere tutta l’istruttoria ai colleghi capitolini.

E adesso è come se si ricominciasse da capo, quindi la parola chiave sarà “attesa”. Difficile fare ipotesi su tempi e modi, anche solo per arrivare ad un’udienza preliminare, dove valutare le prove degli inquirenti che la giustizia sportiva ha già utilizzato (senza nessun tipo di vaglio tecnico o processuale) per condannare il club ad una penalizzazione di dieci punti e un centinaio di milioni di danno indotto. Lo scrive Tuttosport.

