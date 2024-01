Adarabioyo Milan: ecco il nome per l’estate! Ma Furlani ha questo piano per il difensore. I DETTAGLI sul giocatore

Torna di moda un nome per la difesa rossonera: Furlani vorrebbe pescare in Premier League, precisamente dal Fulham.

È finito infatti nel mirino del mercato Milan il difensore Tosin Adarabioyo. I rossoneri sono entrati in contatto con il fratello agente per portarlo a Milano a zero in estate ma il colpo potrebbe già essere anticipato nella sessione di gennaio.

The post Adarabioyo Milan: sarà il difensore del futuro? Furlani ha questo piano DETTAGLI appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG