Inter Supercampione d’Italia ma piovono polemiche! Varriale: «Migliore in campo? L’arbitro». E poi sul rosso a Simeone… Tutte le dichiarazioni

Piovono critiche dopo la vittoria della Supercoppa Italiana da parte dell’Inter che ha superato così nell’Albo d’Oro della competizione il Milan. Le parole di Varriale su X e quelle di Massimo Mauro a Mediaset.

VARRIALE – «La #Supercoppa va a inter, la squadra più forte che nel recupero trova il gol vittoria con #Lautaro. Ma l’uomo decisivo è l’arbitro #Rapuano che costringe i campioni d’Italia per 30 minuti in 10 con la scandalosa espulsione di #Simeone. Per #Mazzarri si ripete l’incubo del 2012».

MASSIMO MAURO – «Lo step on foot viene ormai considerato quasi un fallo da espulsione, per me non è nemmeno da ammonizione. Ma ormai il regolamento è così…».

The post Inter Supercampione d’Italia ma piovono polemiche! Varriale: «Migliore in campo? L’arbitro». E poi sul rosso a Simeone… appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG