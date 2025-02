Addio al Milan dopo appena un anno, la “conferma” spiazza tutti: la Premier piomba sul giocatore, ultimi mesi a Milanello

Addio al Milan dopo appena un anno, la “conferma” spiazza tutti. Potrebbero essere gli ultimi mesi del rossonero a Milanello.

La dirigenza rossonera si trova a fronteggiare una serie di problematiche che spaziano dal rendimento sul campo alla questione rinnovi, fino alla preparazione per il prossimo mercato. In primis, il Milan sta vivendo una stagione difficoltosa. Dopo la sconfitta contro il Torino, che ha portato a un distacco di -8 dal quarto posto, la squadra si trova in una posizione delicata. La vittoria della Juventus ha ulteriormente complicato le cose, costringendo il Diavolo a fare un percorso netto in campionato, ma la discontinuità delle prestazioni di alcuni giocatori chiave rende difficile pensare a una serie di vittorie consecutive. All’orizzonte si affacciano grandi e inattese novità, tra cui una anche esaltante. In Spagna affermano infatti che il Milan avrebbe avanzato un’offerta “irrinunciabile” a Carlo Ancelotti per un clamoroso ritorno in rossonero.

Gli investimenti di gennaio e l’eliminazione europea

Per tentare di raddrizzare la stagione, il Milan ha deciso di intervenire pesantemente sul mercato a gennaio, acquistando giocatori come Santiago Gimenez, Joao Félix, Kyle Walker, Riccardo Sottil e Warren Bondo. Nonostante l’entusiasmo iniziale, il trend negativo non è cambiato, e la squadra ha subito una dura eliminazione dalla Champions League contro il Feyenoord, che ha significato non solo la fine del cammino europeo, ma anche la perdita di ricavi cruciali per la prossima campagna acquisti. Questi soldi avrebbero potuto essere utilizzati per rinforzare ulteriormente la rosa, complicando così le scelte della dirigenza rossonera.

Addio al Milan dopo un anno: arriva la Premier

Guardando al mercato estivo, una delle operazioni più discusse è stato l’arrivo di Tammy Abraham, che ha visto il Milan cedere Alexis Saelemaekers in prestito secco alla Roma. Tuttavia, l’attaccante inglese, inizialmente preso per fare da riserva ad Alvaro Morata, non ha convinto e, con ogni probabilità, tornerà alla Roma. Tuttavia, il suo futuro sembra lontano dall’Italia: sono molte le squadre della Premier League interessate a lui, tra cui West Ham, Nottingham Forest, Newcastle, Everton, Fulham e il Leeds, capolista in Championship. Nonostante una stagione poco brillante, Abraham rimarrà nella memoria dei tifosi rossoneri per il gol decisivo nel derby di Supercoppa, un momento che ha regalato grande gioia ai supporters del Milan.

