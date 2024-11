Claudio Ranieri sarebbe ben lieto di accogliere il rossonero già a gennaio. La Roma cercherà di accontentarlo.

Nel vibrante panorama calcistico italiano, la Roma sembra essere in procinto di orchestrare un movimento di mercato che potrebbe rivelarsi determinante per le sue ambizioni nella seconda metà della stagione.

L’arrivo di Claudio Ranieri alla guida tecnica dei giallorossi ha inaugurato una nuova era per il club capitolino, che ha già cambiato tre allenatori dall’inizio del campionato. Con un occhio attento alle opportunità di rinforzo, la Roma ha messo nel mirino un giocatore del Milan per un trasferimento che potrebbe avvenire già a gennaio.

Cambiamenti in casa roma

Con Claudio Ranieri alla guida, la Roma cerca di dare una nuova impronta alla squadra per affrontare con rinnovato entusiasmo il resto della stagione. La collaborazione tra Ranieri e la dirigenza del club ha portato all’identificazione di possibili rinforzi, con un interesse particolare per un giocatore milanista che potrebbe presto cambiare casacca.

Un obiettivo dal Milan

Claudio Ranieri ha le idee chiare e cercherà di far recuperare il terreno perso in campionato alla Roma. Il tecnico di Testaccio si è presentato in conferenza stampa di presentazione risoluto e quanto mai motivato. Già individuato il primo rinforzo, il calciatore in questione – scrive Milanlive.it – è Davide Calabria, terzino del Milan, che sembra essere al centro delle attenzioni della Roma per la sessione di mercato invernale. Il contratto di Calabria con i rossoneri, in scadenza nel giugno 2025, e il desiderio del Milan di capitalizzarne la cessione, si combinano in una situazione favorevole per i giallorossi. La Roma, al momento alla ricerca di un terzino destro, considera Calabria il rinforzo ideale per colmare questa lacuna nel proprio schieramento. Il rapporto tra i due club, rafforzato da precedenti trasferimenti, tra cui quelli di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, pone le basi per una trattativa fluida. Nonostante la sua posizione arretrata nelle gerarchie del Milan, aggravata da un infortunio, Calabria rimane un giocatore di valore. La Roma vede in lui una soluzione a una delle sue principali carenze, mentre per il Milan rappresenta l’opportunità di ottenere un ritorno economico prima della scadenza del contratto del giocatore.

Foto Imago/Image

Prospettive e aspettative

L’eventuale trasferimento di Calabria alla Roma a gennaio rappresenterebbe non solo una soluzione ai problemi tattici dei giallorossi ma confermerebbe anche la strategia di mercato del club, improntata all’acquisizione di giocatori in grado di apportare un contributo immediato. Per il Milan, la cessione del terzino consentirebbe di reinvestire in altre aree della squadra, in vista della seconda parte della stagione.

LEGGI ANCHE Daniel Maldini-Milan, Galliani “annuncia” il futuro del giovane talento: gli scenari

Leggi l’articolo completo Addio al Milan già a gennaio? Ranieri punta deciso sul rossonero per la Roma, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG