L’attaccante esterno sta giocando pochissimo in Inghilterra e starebbe già meditando un clamoroso ritorno in Italia. Nell’affascinante mondo del calcio, le carriere dei giocatori possono attraversare momenti di incertezza, di decisioni cruciali e, talvolta, di sorprendenti ritorni. Questo è il caso di Federico Chiesa, il cui talento, dopo un’avventura sfavillante solo a tratti con la Juve, ha preso la via verso il Liverpool. Eppure, la promessa di un’avventura ricca di successi in Premier League non si è ancora materializzata come sperato, con il calciatore che ha trovato poco spazio in campo. Da questa situazione di stallo, emerge il possibile ritorno in Italia. Il precedente L’interesse dei nerazzurri per Federico Chiesa non è una novità di questi giorni. Già la scorsa estate, il club nerazzurro aveva osservato attentamente la situazione dell’attaccante quando divenne chiaro che una permanenza alla Juventus non era una via percorribile. La scelta, all’epoca, cadde sul Liverpool, ma […]

Leggi l’articolo completo Chiesa: l’Inter ci prova sul serio, ecco come, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG