L’allenatore nerazzurro si gode questa settimana di sosta dagli impegni ufficiali guardando con attenzione le gare dei suoi giocatori convocati nelle rispettive nazionali. Nel cuore dell’autunno calcistico, gli occhi degli appassionati si posano sulla Nazionale italiana, che dopo aver incassato una vittoria significativa contro il Belgio, si prepara ora ad affrontare una nuova sfida: il confronto con la Francia. Con il morale alle stelle ma anche con il fisico messo alla prova dalle recenti battaglie sul campo, gli Azzurri ritornano in patria per organizzare la prossima gara. La situazione Tra le questioni più pressanti, emerge la situazione fisica di un calciatore dell’Inter, pezzo pregiato del mosaico tattico di Spalletti, le cui condizioni diventano un punto focale nella preparazione del match. Il commissario tecnico sta preparando la sfida ai transalpini consapevole che dovrà, a prescindere da questo, far riposare qualche giocatore per non affaticarlo troppo. Variazioni Spalletti, consapevole dell’importanza di ogni […]

