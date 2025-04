Addio al Milan, ma con lo sconto: Club costretto a svendere il big, tifosi su tutte le furie

Addio al Milan, ma con lo sconto: Club costretto a svendere il big. L’ultima voce di mercato suggerisce uno scenario decisamente poco felice.

La stagione, purtroppo ancora non conclusa, sembra destinata a essere archiviata come deludente. Nemmeno la possibile vittoria della Coppa Italia riuscirebbe a dare colore a un quadro rossonero che, al momento, appare decisamente sbiadito. Non sorprende, quindi, che il Milan abbia già “prenotato” due colpi importanti per cambiare volto al pacchetto arretrato. Questi due innesti si preannunciano fondamentali per rinvigorire un reparto difensivo che ha traballato troppo spesso durante l’annata, con la necessità di rinforzi concreti per riportare solidità alla squadra e prepararla a una stagione futura più competitiva.

Non c’è pace per il Milan, l’ultimo schiaffo al Club dinanzi agli occhi di Ibra e Moncada

Senza Champions si prospetta un mercato lacrime e sangue

Il prossimo mercato preannuncia essere particolarmente doloroso per il Milan, con alcune cessioni anche eccellenti che sembrano ormai inevitabili. La condizione si rende necessaria con l’ormai certa esclusione dalla prossima Champions League, e non si tratterà solo di nuovi arrivi, ma anche di uscite che serviranno sia per finanziare il mercato sia per dare un taglio netto con il passato. Tra le voci più insistenti, una in particolare fa infuriare i tifosi: la possibile cessione di un big a prezzo di saldo. Un’ipotesi che, se confermata, potrebbe scuotere profondamente l’intero ambiente rossonero.

Addio al Milan, ma con lo sconto: Club costretto a svendere il big

Il Milan ha un approccio aperto verso le cessioni qualora le offerte siano ritenute adeguate, una politica che potrebbe portare alla partenza di giocatori importanti, come dimostra l’interesse passato per nomi come Sandro Tonali e Theo Hernandez. Tra questi, spicca Malick Thiaw, difensore tedesco su cui si erano posati gli occhi del Newcastle la scorsa estate, senza però giungere a un accordo. La sua performance è stata uno dei pochi aspetti positivi in una stagione altrimenti deludente, rendendolo un candidato ideale per generare una plusvalenza apprezzabile. Nonostante una valutazione che potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 35 milioni di euro – scrive Milanlive.it – il Milan potrebbe considerare offerte a partire da 28 milioni. Su Thiaw si registra l’interesse di club prestigiosi, tra cui il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco, quest’ultimo evidentemente attratto dal talento del giocatore se si pensa alla presenza di Vincent Kompany durante una recente partita al San Siro. Anche un ritorno di interessamento da parte del Newcastle non è da escludersi, ma la speranza della società e dei tifosi resta quella di poterlo mantenere in squadra per contribuire alla ricostruzione del Milan.

