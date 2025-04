Tra Napoli e Milan il colpo che non ti aspetti, l’affare si chiude a 40 milioni: l’incredibile proposta infiamma il mercato

Tra Napoli e Milan il colpo che non ti aspetti, l’affare si chiude a 40 milioni. La voce di mercato che può cambiare tutto.

In attesa di conoscere il nome del nuovo DS del Milan e di chi siederà in panchina nella prossima stagione, il club di Via Aldo Rossi è già al lavoro sul mercato. L’ultima voce che circola parla di un doppio colpo già “prenotato” per giugno, destinato a rinforzare la difesa rossonera. Con il reparto arretrato che ha mostrato troppe lacune durante la stagione, il Milan sembra pronto a investire su due nuovi profili difensivi per dare solidità alla squadra e migliorare le performance in vista delle competizioni future. Il mercato si preannuncia caldo, con questi movimenti strategici come primi segnali di un profondo rinnovamento.

Non c’è pace per il Milan, l’ultimo schiaffo al Club dinanzi agli occhi di Ibra e Moncada

Vento di cambiamento in Casa Milan

Il club rossonero si prepara a vivere un periodo di grandi cambiamenti, con una rivoluzione annunciata che interesserà sia la dirigenza che la panchina. La ricerca del nuovo direttore sportivo e la sostituzione dell’allenatore Sergio Conceicao segnano l’inizio di un nuovo capitolo per il Milan, che sembra pronto a rivoluzionare la propria rosa in vista della prossima stagione. Con l’addio di Conceicao, nonostante il contratto in vigore fino al 2026, il club si lancia nella ricerca di nuove figure carismatiche che possano guidare la squadra verso nuovi successi.

Anche il Napoli si muove sullo sfondo di questa intricata scena calcistica, con interessi che potrebbero incrociarsi con quelli del Milan. Le due squadre, pilastri del calcio italiano, sono infatti impegnate in una trattativa che potrebbe definire il futuro di un giocatore molto ambito. La posta in gioco? Un trasferimento da 40 milioni di euro che potrebbe sconvolgere i piani di entrambe le società. Al centro di questa contesa – scrive Milanlive.it – si trova Dango Ouattara, esterno del Bournemouth e talento emergente del Burkina Faso, che con le sue prestazioni è riuscito ad attirare l’attenzione di club di tutto il calcio europeo. Con 33 presenze e un contributo notevole di gol e assist, Ouattara si è dimostrato un giocatore chiave per il suo club, suscitando l’interesse di Milan e Napoli pronte a contendersi il suo cartellino. Tuttavia, la situazione si complica con l’entrata in scena di Newcastle e Aston Villa, pronte a investire 40 milioni di euro per assicurarsi il talento del giovane giocatore.

