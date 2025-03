Addio al Milan ma non alla Serie A, spunta un’ipotesi incredibile: due big del campionato pronte a strapparlo ai rossoneri

Addio al Milan ma non alla Serie A, spunta un’ipotesi incredibile. Il rossonero è finito al centro di due big del nostro campionato.

Il futuro del Milan si sta gradualmente delineando in queste settimane, con la dirigenza che lavora in silenzio per costruire la squadra del futuro. Furlani, infatti, sta già muovendo i fili per il Milan che sarà, ma dovrà fare attenzione a un possibile assalto del Real Madrid per uno dei talenti più brillanti della rosa rossonera, minacciando di scuotere i piani del club. Gli addii a fine stagione potrebbero essere numerosi, e uno in particolare sta attirando l’attenzione: un giocatore che potrebbe lasciare Milanello per trasferirsi in un’altra grande del nostro campionato, aprendo così a nuovi scenari e a una possibile rifondazione della squadra. Il mercato si preannuncia scoppiettante, con il Milan che dovrà prendere decisioni cruciali per il proprio futuro.

Gimenez l’unica certezza e la proposta di Carlo Pellegatti per l’attacco

In attacco, il Milan è pronto a intervenire con decisioni strategiche per affiancare Gimenez, che al momento sembra essere l’unica certezza per la prossima stagione. Carlo Pellegatti, però, ha le idee chiare e ha lanciato due possibili soluzioni che potrebbero davvero infiammare il pubblico di San Siro. Le voci di mercato si intensificano e il prossimo mercato si preannuncia particolarmente articolato, con scelte che potrebbero avere un impatto significativo sul cammino futuro del Milan. Le mosse in entrata saranno cruciali per rafforzare il reparto offensivo, ma anche per costruire un progetto vincente che possa restituire ai tifosi le soddisfazioni che aspettano da tempo.

Addio al Milan ma non alla Serie A, spunta un’ipotesi incredibile

Nonostante le speranze e le attese riposte in lui, il rendimento di Chukwueze non ha incontrato le aspettative del club e dei tifosi. Tanti i cambi in panchina, ma nessuna di queste variazioni è riuscita a dare la svolta alla performance dell’attaccante nigeriano, relegato più volte alla panchina. Con soltanto cinque gol all’attivo – tre in Serie A e due in una memorabile prestazione contro il Sassuolo -, e nonostante 29 presenze, il suo contributo risulta insufficiente per i rossoneri. Questi dati hanno portato il Milan a considerare la cessione del giocatore già nel mese di gennaio, proponendolo al Fulham con la formula del prestito. Il futuro di Chukwueze – scrive Milanlive.it – potrebbe ancora essere in Serie A, lontano dai colori del Milan. Squadre di medio-alto livello hanno mostrato interesse verso l’attaccante, con la Lazio e la Fiorentina in particolare che sembrano essere le destinazioni più probabili. A questo si uniscono voci che lo legano a un possibile trasferimento in Premier League, con club come Fulham, Aston Villa, Everton e West Ham pronti a considerare un suo ingaggio. Il legame con l’Aston Villa appare particolarmente interessante, considerando l’apprezzamento esplicito da parte del tecnico Emery.

