Non rinnova col Real Madrid, Milan pronto all’assalto: il profilo di lusso agita il mercato rossonero

Nel fervore del calciomercato, quando i club europei sono costantemente alla ricerca di talenti per rafforzare le proprie squadre, emergono voci che anticipano i movimenti di mercato ancora prima di concretizzarsi. Una di queste riguarda il Milan, che sembra essere impegnato nel rinnovamento della propria rosa, con un occhio di riguardo per la difesa. Le indiscrezioni di mercato ci arrivano direttamente dalla Spagna, facendoci intuire quali possano essere le mosse future dei rossoneri. In arrivo, sempre dalla Spagna, anche la voce che il Real Madrid potrebbe puntare con decisione la stella rossonera, gettando nel panico i tifosi del Milan.

Una ghiotta occasione dalla Spagna

Il Milan sta valutando l’opzione di infondere nuova energia nella propria linea difensiva. La squadra, consapevole delle possibili partenze di giocatori chiave come Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic, già al centro di speculazioni nel corso della scorsa estate, è alla ricerca di un centrale difensivo di prospettiva. In questo contesto, il nome che risuona nei corridoi di Casa Milan è quello del difensore che attualmente milita nel Real Madrid. Di fronte all’eventualità di un restyling difensivo, puntare sul talento emergente dei Blancos sembra rappresentare la strategia più sagace per il futuro.

Non rinnova col Real Madrid, Milan pronto all’assalto

Le speculazioni sull’interesse del Milan per Asencio non sono isolato interesse di parte: anche il Liverpool sarebbe in lizza per il giocatore, con la speranza che il difensore decida di non rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid. Questo possibile scenario – scrive El Chiringuito – aprirebbe le porte a un trasferimento all’orizzonte estivo, rendendo Asencio un obiettivo di mercato ancora più appetibile. Inoltre, il rapporto storico tra il Milan e il Real Madrid potrebbe facilitare l’eventuale negoziato. Le collaborazioni passate, come quelle che hanno portato Brahim Diaz, Alex Jimenez e Theo Hernandez a indossare la maglia rossonera, testimoniano una certa affinità tra i due club, elemento che potrebbe giocare a favore dei milanisti nella corsa all’acquisto del giovane spagnolo.

