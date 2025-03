Addio al Milan solo rimandato, ma stavolta è finita davvero: la “decisione” del Club riscrive il suo futuro a Milanello

Addio al Milan solo rimandato, ma stavolta è finita davvero. Circola una voce che vede il rossonero ai titoli di coda con Milanello.

Il Milan, dopo la sconfitta contro la Lazio, ha ufficialmente dato avvio alla rivoluzione che nei prossimi mesi prenderà forma. Le scelte iniziano a essere sempre più definite, con una in particolare che sembra ormai compiuta. Cardinale avrebbe infatti già scelto il nuovo Direttore Sportivo del Milan, e al contempo arrivano indicazioni molto importanti sul nuovo allenatore che prenderà il posto di Conceição. Il club sta facendo chiarezza sul futuro, cercando di costruire una squadra competitiva e orientata al successo, con decisioni strategiche che segneranno un cambiamento decisivo per la prossima stagione.

Si prospetta un’estate caldissima: l’addio rimandato sarà realtà

L’estate potrebbe portare con sé molte novità, tra cui anche cessioni illustri. La necessità di cambiare impone scelte forti, soprattutto con la ormai probabile assenza della Champions League, che sottrarrà diversi milioni dalle casse del Club. A giugno potrebbero arrivare i titoli definitivi di coda per un rossonero in particolare, il cui addio al Milan era stato solo rimandato nelle scorse settimane. Le cessioni e gli addii saranno inevitabili, e il club dovrà prendere decisioni strategiche per rinnovare la rosa, equilibrando le necessità economiche con l’ambizione di tornare a essere competitivo a livello nazionale e internazionale.

Decisione presa: a giugno sarà addio

Fikayo Tomori, centrale difensivo inglese, ha vissuto un’annata turbolenta. A gennaio, il giocatore era stato vicino al passaggio al Tottenham, con un prestito comprendente un’opzione di riscatto fissata a circa 25 milioni di euro. Nonostante l’accordo fosse inizialmente favorevole ai rossoneri, Tomori si è opposto al trasferimento, scegliendo di rimanere e lottare per un posto nel cuore della difesa milanista. Tuttavia, le sue presenze sono state sporadiche, e, nonostante una prestazione positiva nel derby contro l’Inter, è stato poi relegato principalmente in panchina. Con la fine della stagione, il destino di Tomori sembra segnato, scrive Milanlive.it. Il difensore potrebbe lasciare il Milan, con la Premier League che si profila nuovamente come una probabile destinazione, sebbene il ritorno in una squadra di vertice possa presentare delle sfide data la stagione complicata. Tra le possibili opzioni figura anche la Juventus, che aveva espresso interesse nei suoi confronti l’ultimo estate. La vicenda di Tomori è emblematica del Milan attuale, un club in cerca di identità e stabilità, pronto a voltare pagina da un capitolo dello Scudetto per avviarsi verso nuovi orizzonti, anche a costo di salutare uno dei protagonisti della recente storia rossonera.

