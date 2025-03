Addio al Milan, arriva “l’annuncio” definitivo: volontà del giocatore decisiva, il futuro sarà lontano dai rossoneri

Addio al Milan, arriva “l’annuncio” definitivo. Il giocatore sul suo futuro è stato chiarissimo, non sarà un rossonero.

Il Milan si appresta a vivere un momento di transizione davvero molto significativo. Le recenti prestazioni della squadra hanno riaperto il caso sui rossoneri, rendendo inevitabile una rivoluzione estiva. Le aspettative dei tifosi sono alte, ma le delusioni sono state molte, il che rende necessario un cambiamento radicale. Sulla via di Milanello, è sempre più prossimo ad arrivare un nuovo Direttore Sportivo, con il nome che ormai filtra con chiarezza. Questo nuovo incarico sarà fondamentale per ridisegnare la squadra, ma anche per riorganizzare la strategia del club in vista della prossima stagione.

Dal nuovo allenatore all’annuncio che spiazza il Milan

Cambierà anche la guida tecnica della squadra. Conceição non sarà più l’allenatore del Milan, e al suo posto il club sta vagliando una rosa di candidati per determinare il nuovo tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione. Una volta definita la questione allenatore, sarà il momento di concentrarsi sul mercato e fare scelte importanti per il futuro della rosa. A tal proposito, arriva l’annuncio di un giocatore che si sta sempre più allontanando dal Milan, probabilmente in modo definitivo, segnando l’inizio di una nuova fase per la squadra, con cessioni e nuovi arrivi che cambieranno gli equilibri in vista della prossima stagione.

L’annuncio che suona come addio definitivo al Milan

Una delle strategie rossonere per invertire la rotta riguardava l’ingaggio di nuovi talenti capaci di apportare freschezza e vigore alla squadra. Tra i nomi sulla lista dei desideri del Milan spiccava quello di Johnny Cardoso, promettente centrocampista americano del Real Betis, il cui contributo è stato decisivo in partite di alto profilo come la vittoria contro il Real Madrid. Cardoso, arrivato in Spagna dall’Internacional nel gennaio 2024 per soli 6 milioni di euro, è rapidamente diventato uno dei centrocampisti più apprezzati della Liga, mettendo insieme 31 presenze e contribuendo con gol e assist. Nonostante l’interesse dimostrato dal Milan e da altre squadre, le dichiarazioni del giocatore dopo il match contro il Real Madrid hanno raffreddato le speranze di vederlo indossare la maglia rossonera. Cardoso ha espresso la volontà di rimanere al Real Betis anche per la prossima stagione, una scelta confermata anche dall’alto valore che l’allenatore Pellegrini attribuisce al suo apporto in campo. Mentre il Tottenham viene indicato da ‘Fichajes.net’ come possibile destinazione privilegiata, nulla sembra certo, eccetto l’apparente sfumatura del sogno milanista di aggiungere Cardoso alla propria formazione.

