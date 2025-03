Una rivoluzione ogni 6 mesi, funzionerà?

Il Milan sembra aver rinunciato a questa stagione, la Champions è troppo lontana e dopo essere stati scavalcati pure dalla Roma i rossoneri sembrerebbero aver alzato bandiera bianca. La Supercoppa non basta per salvare una stagione e nemmeno la vittoria della Coppa Italia aiuterebbe. E mentre la società ragiona sul reintegro di una bandiera vengono sondati i nomi per il post Conçeicao.

Allenatore o DS: chi ha la precedenza?

Il Milan non terrà Conçeicao come guida tecnica il prossimo anno. Il tecnico portoghese sta tenendo una media punti quasi inferiore rispetto al connazionale che lo ha preceduto. Al diavolo serviva una scossa e questa non c’è stata. L’ex porto è arrivato al Milan con tanta grinta e tanto entusiasmo, ma dalle ultime conferenze stampa sembrerebbe averli persi. La corsa per il DS intanto resta accesissima, così come quella per la panchina.

Un nome a sorpresa per i rossoneri?

Ibrahimovic e Cardinale nei giorni scorsi hanno parlato a Londra sia con Igli Tare sia con Fabio Paratici. Ai rossoneri serve un uomo capace di intavolare e gestire trattative, cosa che né Ibrahimovic né Furlani né Moncada sanno fare. La gestione del mercato è invece il pane quotidiano di DS esperti come Tare e Paratici. Al momento il favorito sembrerebbe l’albanese, in quanto Paratici sembrerebbe aspettare un’offerta dalla Premier. Tare avrebbe proposto a Cardinale un’idea molto ghiotta: portare Nuno Tavares e Mattia Zaccagni in rossonero. L’ex Lazio ha ottimi rapporti con entrambi i calciatori ed è stato proprio lui a farli approdare in biancoceleste. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente aggiornamenti.

Leggi l’articolo completo Milan umiliato: rivoluzione in vista, spunta un profilo clamoroso per la prossima stagione, su Notizie Milan.