Infortunio in vista del derby di Coppa Italia: cresce l’ansia, ecco i tempi di recupero

Cresce l’ansia in vista del doppio scontro tra Milan ed Inter valido per le semifinali di Coppa Italia, infortunio importante. Ecco i tempi di recupero.

Parlare di momento difficile è sicuramente riduttivo per quello che sta attraversando adesso il Milan. L’eliminazione dai playoff di Champions League ha pesato e non poco sulla testa dei calciatori e di tutta la squadra, e lo si è visto in Serie A. I rossoneri hanno perso tre partite di fila, due delle quali abbastanza importanti in ottica speranza quarto posto. Obiettivo che ormai sembra essere sfumato del tutto, con il futuro di Sergio Conceicao che è ormai deciso.

Milan, che futuro per Conceicao

Doveva essere esonerato in caso di pessime prestazioni contro Bologna e Lazio, ma invece Sergio Conceicao siede ancora sulla panchina del Milan. Probabilmente prima di mandarlo via senza sapere chi prendere per chiudere la stagione, i rossoneri vogliono capire su quale nome puntare per la panchina in vista della prossima stagione. Anche perché, da clausola, il Milan ha tempo per mandare Conceicao (senza dovergli pagare l’ulteriore anno di contratto) entro giugno. Quindi per adesso, e per evitare di pagare un terzo allenatore per una sola stagione, Conceicao sta facendo un po’ una sorta di traghettatore di se stesso, consapevole che quello che lo aspetta al 30 giugno è un “arrivederci e grazie, forse”.

Milan, assenza pesante nel derby di Coppa Italia

L’assenza pesante, fortunatamente, non è lato Milan. Si tratta invece di uno dei titolarissimi e fedelissimi di Simone Inzaghi: Federico Dimarco. Il terzino ha subito un risentimento muscolare dopo la partita contro il Napoli. Ancora sono da chiarire i tempi di recupero precisi, ma sicuramente Dimarco salterà la doppia partita contro il Feyenoord, valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Tutto dipenderà da come risponderà il muscolo del calciatore, se dovesse andare per le lunghe, la partita del 2 aprile è sicuramente molto a rischio. Senza Dimarco, su quella fascia di competenza agirà quasi sicuramente Carlos Augusto, preso proprio per fare il sostituto di Dimarco.

