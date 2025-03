È Allegri l’uomo giusto per il Milan?

Il fallimento di Conçeicao al Milan è sotto agli occhi di tutti. Le colpe non sono solo sue, va detto. Il suo Porto giocava con le fiamme agli occhi, vinceva e convinceva. Come ha ribadito giustamente il tecnico sebbene i suoi trofei non si vogliano considerare per la bassa considerazione del calcio portoghese ha comunque più di 100 panchine in Champions. Il lusitano nonostante questo sarà sicuramente esonerato. La società, dopo aver scelto il Direttore Sportivo, valuta chi rimpiazzerà Conçeicao.

Allegri-De Zerbi: corsa a 2 per la panchina

La sceltà della società per la panchina potrebbe ricadere su uno fra Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri. Il nuovo Direttore Sportivo sarà annunciato entro la fine della settimana e i rossoneri potrebbero, a pochi giorni di distanza, concludere un accordo con un tecnico per il prossimo anno. Il Milan punta a fare un super calciomercato quest’estate e sarà fondamentale agire il prima possibile per concretizzare le trattative.

Due ex rossoneri per il diavolo

De Zerbi è cresciuto nel settore giovanile del Milan da calciatore, Allegri ha allenato i rossoneri dal 2010 al 2014, vincendo uno scudetto all’esordio e una Supercoppa Italiana. AL Milan adesso serve questo, gente che sappia cosa è il Milan. Allegri è fermo e potrebbe apprezzare molto l’offerta dei rossoneri mentre De Zerbi, pur non apprezzando la Ligue One, non è detto che si Separi dal Marsiglia. Chissà se, dopo un piccolo stop, Max Allegri non possa tornare per fare quello che più gli piace fare: accettare una sfida difficile. Alla fine è tutta una questione di cortomuso.

Leggi l’articolo completo Milan, c’è Allegri! Le ultime notizie sul fronte allenatore, su Notizie Milan.