Biglietti Milan-Inter di Coppa Italia: sono in vendita, ecco come averli

Inizia la vendita dei biglietti per assistere al derby della madonnina di andata di Coppa Italia, la sfida che si giocherà in “casa” del Milan ad inizio aprile.

La stagione del Milan in questo momento sta andando alla deriva, ed all’orizzonte si prospetta un pessimo finale. Finale che però potrebbe essere migliorato da un paio di cose: la prima è sicuramente un posizionamento più alto possibile in Serie A, con ovviamente la qualificazione per una delle competizioni europee; la seconda è il percorso in Coppa Italia, venendo fuori dal doppio derby di semifinale poi – almeno in linea teorica – la finale potrebbe trasformarsi in una sorta di “passeggiata” per il Milan. Da vedere se al doppio derby si arriverà con il tecnico che con il primo derby ha vinto un trofeo, visti i continui nomi che vengono associati alla compagine rossonera.

Milan, cosa comporta vincere la Coppa Italia

Partiamo dal fattore mentale: sicuramente vincere un trofeo, battendo in semifinale i rivali di sempre, sarebbe una sorta di mini consolazione per la stagione e per come si è sviluppata. Passiamo al fattore economico, passare alla finalissima e vincere il trofeo porterebbe sicuramente un mini gruzzoletto, che male di sicuro non può fare. Infine c’è anche il premio di consolazione. Ricordiamo infatti che, oltre alla coppa ed al premio in denaro, per chi vince la competizione spetta di diritto un posto alla prossima edizione di Europa League. Dato che il Milan rischia di rimanere fuori anche da quella corsa, sarebbe un assist niente male.

Biglietti Milan-Inter di Coppa Italia: come acquistarli

I biglietti per assistere alla partita di andata, in programma per mercoledì 2 aprile alle 21:00, erano disponibili a partire da ieri. Sarà possibile comprarli (nuovamente) online tramite booking.acmilan.com ed i circuiti di Vivaticket. Fisicamente sarà possibile prenderli al Ticket Office di Casa Milan ed al Flagship Store di via Dante.

La vendita in questo momento è stata bloccata per un problema relativo agli abbonati, il cui posto non era stato garantito in fase di vendita. Una volta risolto questo problema, sarà il Milan a comunicare quando torneranno nuovamente a disposizione, secondo le modalità sopra elencate. Le fasi saranno le seguenti: fase abbonati, fase Milan Club, fase CRN Card, vendita libera.

Leggi l’articolo completo Biglietti Milan-Inter di Coppa Italia: sono in vendita, ecco come averli, su Notizie Milan.