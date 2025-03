Conçeicao, su Gimenez stai sbagliando tutto: l’errore tattico è lampante

Conçeicao in palla, la confusione societaria ha contagiato il lusitano.

La parola che sintetizza meglio questa stagione rossonera può essere solo una: confusione. Confusione societaria nel non decidere di mettere una gerarchia nei ruoli e di mischiare dipendenti del Milan e di RedBird, anche se sembra che Cardinale voglia mettere ordine. Confusione dei due allenatori nel non riuscire a far rendere una rosa molto competitiva. Confusione della squadra nel non riuscire a tenere la testa accesa 90 minuti. E il dato sul Bebote è sconvolgente…

Conceiçao, è colpa degli episodi o delle scelte tecniche?

Tralasciando il tema cambi, spesso sbagliati, Conçeicao ultimamente ha parlato tantissimo degli episodi negativi: contestualizziamo. Il Milan ha visto convalidare un gol dubbio del Bologna e ha subito un calcio di rigore contro la Lazio. Ora, per quanto Conçeicao possa dire, questi episodi non hanno determinato il risultato delle partite. Gli episodi fanno parte del calcio, e subire un gol comunque non vuol dire essere condannati a perdere. Inoltre in entrambi i casi gli arbitri hanno fatto la scelta giusta: la mano di Fabbian è attaccata al corpo e Maignan travolge irregolarmente Isaksen. Piuttosto Conçeicao dovrebbe concentrarsi sulla tattica…

Lazio-Milan, ma che indicazioni dà Conçeicao alla squadra?

Della partita contro i biancocelesti emerge soprattutto un dato: la posizione media di Gimenez è più arretrata di quella di Reijnders, Leao e Pulisic. Questo dato sembrerebbe apparentemente inspiegabile, il Bebote è un rapace d’area, come mai gioca così indietro? Evidentemente perché l’allenatore glielo suggerisce. Un’altra questione imbarazzante è relativa alle contromosse. Il Milan sono 3 partite di fila che perde perché non è né in grado di difendere la fascia sinistra né a trovare delle contromosse per rimediare a questa situazione, che è a dir poco imbarazzante.

