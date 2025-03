Il mondo del calcio piange la storica voce della Nazionale azzurra

È morto a Gorizia Bruno Pizzul, storico telecronista della Nazionale italiana. Per decenni ha raccontato il calcio con uno stile inconfondibile.

È morto Bruno Pizzul, aveva 86 anni (sabato ne avrebbe compiuti 87). La sua voce accompagnò le imprese della Nazionale italiana di calcio, diventando un simbolo per generazioni di tifosi. Raccontò con sobrietà e passione momenti storici, dalle vittorie più esaltanti alle sconfitte più dolorose. Il suo modo di narrare il calcio non si basava su eccessi o spettacolarizzazioni, ma su un racconto pulito, tecnico, capace di coinvolgere senza stravolgere. I suoi esordi in Rai risalgono al 1969, ma la sua carriera giornalistica nacque dopo un passato da calciatore, interrotto per problemi fisici. Prima di approdare al microfono, insegnò nelle scuole medie, laureandosi in Giurisprudenza.

Le notti magiche e i grandi eventi

Pizzul fu la voce delle notti magiche del Mondiale 1990, quando gli Azzurri si fermarono solo in semifinale contro l’Argentina. Il suo commento ai rigori di Pasadena nel 1994, in particolare il celebre “Robertobaggioooo” dopo l’errore decisivo, è rimasto impresso nella memoria collettiva. Oltre ai Mondiali, raccontò le sfide europee più importanti, incluse quelle della Serie A negli anni d’oro del calcio italiano. Diede voce a numerose finali internazionali, tra cui la tragica serata dell’Heysel nel 1985. Conduzione televisiva, radio, eventi speciali: il suo contributo al giornalismo sportivo fu totale.

Un’icona del giornalismo sportivo

Bruno Pizzul è morto all’ospedale di Gorizia, dove era ricoverato. La notizia ha colpito profondamente il mondo del calcio e il pubblico che per anni ha seguito le sue telecronache. Il suo stile pacato, l’ironia misurata e la profonda conoscenza del gioco lo resero una figura inconfondibile. Il suo addio lascia un vuoto nel giornalismo sportivo italiano, privato di una delle sue voci più iconiche.

