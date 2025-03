Milan e Inter, c’è la conferma: “Lo vendiamo entro l’estate”. Finalmente qualcosa si muove

Arriva la conferma tanto attesa nei confronti delle due squadre milanesi per antonomasia: Milan ed Inter. Finalmente qualcosa sta iniziando a muoversi.

Milan ed Inter presto saranno, ancora una volta per questa stagione, di fronte in uno scontro ad eliminazione diretta. Manca poco meno di un mese alla prima delle due sfide valide per le semifinali di Coppa Italia. Le due squadre ci arrivano da due stagioni completamente diverse. Da una parte l’Inter, agli ottavi di finale di Champions, in semifinale di Coppa Italia e momentaneamente capolista in Serie A. Dall’altra un Milan che sta affrontando nuovamente una crisi allenatore, con Conceicao sempre più prossimo all’addio, e già fuori da tutte le lotte a marzo, con solo la Coppa Italia rimasta da consolazione.

Milan-Inter, atto quarto e quinto

A differenza degli ultimi anni, con i derby della madonnina che erano andati sempre in favore dei nerazzurri, quest’anno – nella difficoltà – la musica è cambiata, ed è cambiata in meglio per i rossoneri. L’inizio è stato la vittoria del derby valido per il girone di andata della Serie A, si è poi passati alla vittoria nella finale di Supercoppa Italiana che è valsa il trofeo, ed infine per il pareggio nel derby di ritorno di Serie A. Adesso altri due incontri, che porteranno il bottino stagionale dei derby a quota cinque. Anche questo doppio confronto ha in palio una posta alta, la finale di Coppa Italia.

Milan e Inter, qualcosa si muove per lo stadio

La questione stadio per Milan ed Inter va ormai avanti da parecchio tempo. Dai vari progetti di cui si è parlato alla ristrutturazione di San Siro, tante le ipotesi passate al vaglio delle società. Ma adesso, per quanto riguarda la vendita di San Siro, qualcosina si muove.

Il sindaco di Milano Beppe Sala, intervenuto ieri ai microfoni di Rtl, ha confermato che lo stadio di San Siro sarà venduto entro l’estate: “Mi auguro che oggi ci sia la consegna dell’offerta e del piano economico da parte delle squadre – ha spiegato ieri. La legge ci dice che noi, avendo l’offerta, dobbiamo fare comunque un bando pubblico, ma è chiaro che avrà come presupposto un’area dedicata al calcio. La legge ci dice poi che può partire la trattativa privata. Se oggi arriverà questa offerta la esamineremo e riferirò al Consiglio comunale. Il bando durerà circa 30-45 giorni e l’obiettivo è vendere lo stadio e le aree alle squadre per le vacanze estive. Poi i club inizieranno a fare un nuovo stadio di fianco al Meazza. Ci vorrà qualche anno, e quando sarà pronto rigenereranno il vecchio stadio, che secondo me è destinato a vivere come lo conosciamo fino al 2030“.

