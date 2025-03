Conceiçao, basta sconti: rivoluzione totale, ecco chi gioca a Lecce

Il tecnico portoghese ha analizzato i dati fisici del match con la Lazio e, insieme al suo staff, ha deciso di escludere chi non ha fame di vittoria

Prima settimana piena di lavoro per Sergio Conceiçao da quando è arrivato a Milanello; il tecnico è stato riconfermato dalla dirigenza fino al termine del campionato. Dopo le tre cadute consecutive contro Torino, Bologna e Lazio, il Milan deve provare a rialzare la testa contro il Lecce nella partita di sabato. In Puglia allena l’ex allenatore rossonero Marco Giampaolo, pronto a fare uno sgambetto dentro le mura amiche del Via del Mare. I giallorossi sono in piena lotta salvezza e sono pronti a dar tutto per conquistare i tre punti, il Milan è avvisato: non sarà una trasferta agevole. In questo momento, però, il Diavolo deve ritrovare un filo di serenità e, proprio per questo motivo, Ibrahimovic e Moncada si sono presentati al campo d’allenamento: cercasi fiducia.

Conceiçao ha analizzato i dati fisici di Milan-Lazio

Il match di domenica sera, disputato in un San Siro in protesta, è stato l’ennesimo tonfo di una stagione difficile da descrivere. Milan-Lazio è l’emblema dell’annata rossonera, nata sotto il simbolo della legge di Murphy: “Se qualcosa può andare storto, lo farà”. Proprio quando l’inerzia sembrava essere cambiata grazie al gol di Chukwueze, è arrivata la doccia gelata sotto forma di rigore per la Lazio. Aldilà del risultato, però, la prestazione è stata insufficiente ancora una volta. Conceiçao, insieme al suo staff, ha analizzato approfonditamente i dati atletici dei suoi ragazzi che hanno mostrato, ancora una volta, una condizione fisica precaria in alcuni elementi. Per la trasferta di Lecce, il tecnico portoghese è pronto a prendere delle decisioni forti.

Dentro chi ha fame, fuori chi non ha voglia di correre

Dall’analisi di Milanello sono venuti fuori degli aspetti importanti. In primis, la mancanza di sacrificio: i rossoneri non si aiutano tra di loro, inaccettabile per una squadra che vorrebbe puntare in alto; c’è poca voglia di correre, soprattutto all’indietro, come ha sottolineato Brocchi nel post partita di DAZN. Ecco perchè Conceiçao ha deciso di dare un’opportunità a chi ha veramente fame di vittoria. I sacrificati saranno, probabilmente, Theo, disastroso nella rincorsa su Marusic nel primo gol della Lazio, e Leao, mai veramente attivo in fase difensiva. Al loro posto sono pronti Jimenez e Sottil, quest’ultimo insidiato dalla candidatura di Chukwueze; in caso di titolarità del nigeriano, Pulisic scalerà a sinistra. Per le altre scelte di formazione saranno decisivi i prossimi allenamenti, soprattutto per osservare le condizioni fisiche di Gimenez, Fofana e dello stesso Pulisic, ancora non al meglio. Un cambiamento importante per risollevarsi in Salento.

