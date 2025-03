Tare porta al Milan il primo colpo di mercato: è un suo pupillo

L’ex dirigente della Lazio porta un volto noto in rossonero: un ex giocatore del club biancoceleste per rinforzare la rosa con esperienza e qualità.

Sono giorni cruciali per il futuro del Milan, sia per quanto riguarda la guida tecnica che per la pianificazione della prossima campagna acquisti estiva. La società di Via Aldo Rossi è vicina alla nomina di un nuovo dirigente che andrà ad affiancarsi al team di lavoro già attivo dal 2023. Questo gruppo è composto dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, dal direttore tecnico Geoffrey Moncada e, da dicembre dello stesso anno, dal Senior Advisor per RedBird e Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimović.

Milan, Berta sfuma: l’Arsenal anticipa i rossoneri. Ma il club non si arrende e ha individuato il nuovo ds

Il Milan avrebbe voluto affidare la gestione della squadra per il mercato estivo del 2025 e la scelta del nuovo allenatore (a meno di un evento straordinario, la posizione di Sérgio Conceição sembra ormai compromessa) ad Andrea Berta. L’italiano, ex direttore sportivo dell’Atlético Madrid per 12 anni, ha contribuito ai successi dei “Colchoneros” insieme a Diego Pablo Simeone. Il club rossonero ha tentato di ingaggiare Berta, ma è intervenuto troppo tardi. Sembra infatti che Berta abbia già un accordo per ricoprire lo stesso ruolo nell’Arsenal, una delle principali squadre della Premier League inglese. Tuttavia, non mancano altre opzioni di alto livello.

Milan, Tare in pole per la direzione sportiva: l’albanese favorito su Paratici, forte legame con Moncada e feeling con la dirigenza

Attualmente, il candidato principale per il ruolo di direttore sportivo del Milan, incaricato anche delle decisioni su allenatore e trasferimenti futuri, sembra essere Tare. Paratici, infatti, avrebbe posto come condizione al club milanese la piena libertà nella costruzione della squadra per la stagione 2025-2026. L’albanese, invece, forte di una lunga esperienza con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si integrerebbe meglio con la dirigenza attuale composta da Furlani, Moncada e Ibrahimović. Inoltre, Tare vanta un ottimo rapporto con il dirigente francese ex Monaco, che tornerebbe a collaborare più strettamente con l’area scouting del Milan. Se Tare diventasse il nuovo direttore sportivo del Milan, quali giocatori porterebbe con sé?

Il primo colpo di Tare? L’ex Lazio per la trequarti. Un rinforzo di qualità per il futuro rossonero.

Secondo quanto trapelato da ‘calciotoday.it’, la nuova gestione del Milan, guidata da Tare, potrebbe inaugurare la stagione con un colpo di mercato di grande impatto: l’acquisto di Luis Alberto. Il talentuoso centrocampista spagnolo, classe 1992, noto per la sua lunga militanza nella Lazio, andrebbe a sostituire João Félix, le cui prestazioni deludenti non hanno convinto la dirigenza rossonera a rinnovare il prestito dal Chelsea. Luis Alberto sarebbe entusiasta di tornare a giocare in Serie A, in una squadra prestigiosa come il Milan, soprattutto se convinto dal progetto tecnico di un dirigente che conosce bene e con cui ha un ottimo rapporto. Per il Diavolo, l’arrivo dello spagnolo sarebbe un rinforzo di grande valore per la trequarti, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore.

Leggi l’articolo completo Tare porta al Milan il primo colpo di mercato: è un suo pupillo, su Notizie Milan.