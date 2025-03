Cento milioni per il Milan: Cardinale e il piano per far felici i tifosi

Cessioni in vista per il Milan: possibili introiti per 100 milioni di euro con la partenza di tre giocatori. Ecco il quadro della situazione.

La crisi del Milan si fa sempre più profonda. La squadra guidata da Sergio Conceicao ha subito un’altra sconfitta, rendendo la ripresa un’impresa ardua. I rossoneri sono stati superati dalla Lazio in un San Siro desolante, dove la contestazione ha investito tutti. Il Diavolo arrivava da una serie negativa, con l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord e due sconfitte consecutive contro Torino e Bologna. I volti dei giocatori, cupi e affranti, non hanno suscitato alcuna compassione nel pubblico, ormai esasperato. La tifoseria organizzata, entrata in scena al 15′ del primo tempo, e il resto dello stadio hanno espresso il loro disappunto con fischi assordanti. A fine partita, Sergio Conceicao e Matteo Gabbia hanno affrontato le telecamere, sottolineando la necessità di lavorare sodo, di abbassare la testa e di dare il massimo per la maglia, al fine di invertire la rotta. L’Europa, non solo quella dei grandi palcoscenici, sembra un miraggio, e il rischio di un disastro totale è concreto.

Milan, rivoluzione estiva: Theo Hernandez verso la cessione. Cambiamenti in vista per la rosa rossonera

La prossima estate porterà una vera e propria rivoluzione in casa Milan, con diversi giocatori pronti a lasciare il club. Come già anticipato, il cambiamento partirà dalla nomina di un nuovo direttore sportivo e dalla scelta della guida tecnica. Successivamente, i cambiamenti coinvolgeranno inevitabilmente anche la rosa dei giocatori. Tra i calciatori più a rischio c’è Theo Hernandez, autore di un’altra prestazione deludente contro la Lazio. Il mancato rinnovo del contratto rende la sua partenza quasi certa. La cifra della cessione è difficile da definire, ma si ipotizza che un’offerta di 45 milioni di euro potrebbe convincere il Milan a lasciarlo partire. Tuttavia, la decisione finale spetterà a Theo Hernandez, che potrebbe scegliere di rimanere in rossonero fino alla scadenza del contratto, prevista per il 30 giugno 2026.

Milan, difesa a rischio: Tomori e Thiaw nel mirino della Premier e della Bundesliga. Addio in vista?

Il difensore francese potrebbe non essere l’unico a lasciare il Milan. Infatti, anche Fikayo Tomori è tra i giocatori a rischio partenza. La Premier League è pronta a farsi nuovamente avanti con il Diavolo. Il prezzo richiesto è lo stesso che aveva ricevuto il via libera in inverno, ovvero 25 milioni di euro. Per Malick Thiaw, invece, servirebbero almeno 30 milioni. Il difensore tedesco è seguito con interesse in Bundesliga, ma piace anche a diversi club inglesi.

