Milan News – “Moncada lo adora, il Club ha offerto 18 milioni”. L’esperto sgancia la bomba di mercato

Mercato Milan: un giocatore era nel mirino dei rossoneri. Un retroscena rivelato da Nicolò Schira, esperto di mercato.

La sessione invernale di calciomercato ha visto il Milan molto attivo, con l’arrivo di ben cinque nuovi giocatori: Walker, Gimenez, Joao Felix, Sottil e Bondo. Tuttavia, la rivoluzione attuata non ha prodotto i risultati sperati.

Orsolini al Milan: retroscena di un mancato trasferimento



Riccardo Orsolini sarebbe potuto essere un ulteriore rinforzo, stando a quanto rivelato da Nicolò Schira, esperto di mercato. Ecco il suo post su X:”Dietro le quinte, il Milan ha tentato di ingaggiare Riccardo Orsolini a gennaio”. Schira prosegue svelando altri dettagli interessanti: “Moncada stravede per lui e il Milan ha offerto 18 milioni di euro più il prestito di Okafor fino a giugno per assicurarsi l’ala, ma il Bologna ha rifiutato la proposta”. Il motivo? “Sartori lo considera un giocatore fondamentale e non cedibile”. Le voci di Orsolini al Milan erano circolate proprio a gennaio, ma alla fine non se n’è fatto nulla.



I numeri di Orsolini in questa stagione

Riccardo Orsolini, sta disputando un’ottima stagione in Serie A. Nel campionato 2024/2025, è sceso in campo nella maggior parte delle partite della sua squadra, collezionando 19 presenze, per un totale di 1168 minuti. È partito titolare in 14 occasioni ed è entrato in campo dalla panchina 5 volte. Attualmente, con 9 gol, è il miglior marcatore della sua squadra ed è al decimo posto nella classifica dei cannonieri della Serie A. Inoltre, ha fornito 1 assist ai suoi compagni.

