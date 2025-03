Danno da oltre 100 milioni, casse del Milan “svuotate”: il Club paga un prezzo salatissimo, è l’effetto del disastro

Danno da oltre 100 milioni, casse del Milan “svuotate”. Il contraccolpo della stagione disastrosa si avverte ora come non mai.

Il Milan sta vivendo una stagione davvero difficile, con l’eliminazione dalla Champions e un piazzamento in campionato che al momento li esclude da ogni competizione europea. Questa situazione rispecchia chiaramente un fallimento su tutta la linea. Il club ha bisogno urgentemente di un cambio di passo per rilanciarsi, e sembra che il nuovo direttore sportivo, la cui scelta pare essere stata presa, abbia già in mente un primo colpo di mercato per dare una scossa alla squadra. La speranza è che queste mosse possano riportare il Milan ai livelli che la sua storia e i suoi tifosi meritano.

Conceicao le prova tutte per rinascere

Il Milan è in piena tempesta, e la rivolta dei tifosi è ormai evidente. A San Siro, la frustrazione dei supporter rossoneri si è manifestata con grande forza, segno di un malcontento che cresce ogni giorno di più. Il popolo milanista è stanco e ha alzato la voce, chiedendo una reazione immediata da parte della squadra. Conceição, consapevole della pressione, ha in mente una mossa decisa per la partita contro il Lecce, nella speranza che possa scuotere il gruppo e dare finalmente la svolta tanto attesa. Il tempo per i tentennamenti è finito, ora servono risposte concrete.

Danno da oltre 100 milioni e casse “svuotate”

Secondo l’analisi del Corriere della Sera, le prestazioni dei tre big rossoneri non sono passate inosservate, tanto da aver avuto un impatto significativo sul loro valore di mercato. Theo Hernández, Mike Maignan e Rafael Leão, complessivamente, hanno visto ridurre il loro valore di circa 100 milioni di euro, una perdita enorme per un club come il Milan. Il terzino francese, con ogni probabilità, lascerà Milanello per una cifra intorno ai 40 milioni, ben lontano dai 70 milioni richiesti dal club dopo l’anno dello scudetto. Anche Maignan e Leão non sono sicuri di restare, con la società che non li considera incedibili in caso di offerta soddisfacente. L’estate potrebbe segnare la fine di un’era per il Diavolo? La situazione è incerta e le decisioni sul futuro dei tre giocatori saranno cruciali.

