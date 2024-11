Il centrocampista della Turchia ha detto la sua anche sul suo futuro; molti ricordano l’assalto del Bayern Monaco della scorsa estate. Lunga chiacchierata di Hakan Calhanoglu ai microfoni di TV8,5: l’ex Milan ha toccato tanti temi a cominciare dalla grande quantità di partite a cui sono sottoposti i giocatori. “Sono d’accordo con chi si lamenta del programma fitto delle partite”. “Non abbiamo un momento di riposo perché giochiamo una partita ogni 2-3 giorni. Ora c’è la pausa per la Nazionale, poi quando torneremo nei club non ci fermeremo. A causa di questo calendario ci sono anche infortuni. A casa non seguo per nulla il calcio, non guardo le partite perché non ho tempo. Mi alleno, gioco, recupero. Quindi quando ho tempo libero lo dedico ai miei figli”. Il rigore sbagliato “Non scappo, non fuggo dalle mie responsabilità. Se sbaglio un altro rigore, lo tirerò di nuovo. Alcuni potrebbero pensare che abbia un ego. Non si tratta di quello, mi fido […]

Leggi l’articolo completo Addio Inter, Calhanoglu spaventa i nerazzurri…, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG