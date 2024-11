Il centrocampista sardo dal ritiro della nazionale italiana fa luce sul suo stato di salute anche in vista della gara di stasera. Nicolò Barella torna in nazionale dopo aver saltato le ultime due convocazioni per colpa di due infortuni differenti: l’ex Cagliari ne ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale italiana. “Essere qui con i miei compagni? Sicuramente mi è mancato”. “Ci sono dei compagni con cui lavoro e sto da tanti anni quindi diciamo che è come se non me ne fossi mai andato. Qualcuno l’ho anche sentito, con altri sono compagno di squadra”. Ottimo rapporto col Belgio “Sì, sicuramente. Oggi ne parlavo con i miei compagni diciamo che è stata una delle mie ‘vittime’ preferite. Ma ogni partita ha una storia a sé e logicamente se dovesse arrivare il gol o una buona prestazione sarei contento ma, ripeto, le scelte le fa il mister e io mi farò […]

