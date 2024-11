Le dichiarazioni al veleno dell’allenatore del Napoli dopo la gara pareggiata contro i nerazzurri hanno generato pareri discordanti tra loro. Il giornalista Fabrizio Biasin tramite un editoriale su TMW esprime il suo parere sulle dichiarazioni di Antonio Conte e sul suo reale intento. “Antonio Conte ha vestito i panni dello stratega, non ci vuole molto per capirlo, basta osservare quello che ha detto e fatto in passato”. “Dice ‘Bisogna cambiare il protocollo’ e fa passare il tutto come un tentativo di dare ordine al calcio in generale, mica solo per generare un tornaconto personale. Ma, ci consenta, ‘Ccà nisciuno è fesso’ (cit.)”. L’interpretazione “Il popolo non ha tradotto le parole dell’ex ct con ‘Evviva Conte che vuole un regolamento più corretto per il bene del giuoco e di tutti noi!’ ma ‘Marotta lig! L’Inter rubbba!’ (con tre B). In fondo se vuoi lanciare un messaggio ‘puro’ lo fai a mente […]

