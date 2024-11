L’attaccante iraniano sta trovando relativamente poco spazio e anche quando gioca non convince appieno: iniziano ad arrivare non poche critiche per lui. In questa stagione, l’Inter si è nuovamente poggiata molto sulle spalle di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, che hanno messo insieme un totale di 14 goal. Tuttavia, nonostante questi numeri, il contributo degli altri attaccanti nerazzurri ha lasciato a desiderare. Fra questi, Taremi, Arnautovic e Correa sembrano navigare in acque turbolente, non riuscendo a fornire il supporto offensivo che la squadra sperava di ricevere da loro; la Gazzetta dello Sport fa luce sul rendimento delle seconde linee in attacco. L’austriaco Le prestazioni di Arnautovic non hanno lasciato il segno né in Serie A né in Champions League. L’unica nota positiva è stata una rete realizzata contro la Stella Rossa, ma questo non è bastato a lasciare un’impronta significativa nella sua stagione all’Inter. Con un contratto in scadenza a […]

