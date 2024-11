Gli assalti dei bavaresi per il regista turco paiono non essersi esauriti la scorsa estate: cosa faranno i nerazzurri? Nel panorama calcistico attuale, le voci di mercato generano spesso grande attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Un nome che negli ultimi mesi sta suscitando particolare interesse è quello di Hakan Calhanoglu la cui possibile partenza verso nuove avventure sta facendo molto discutere. La situazione Il centrocampista turco è un elemento chiave per l’Inter da diverse stagioni, nell’ultima ha contribuito in modo decisivo alla conquista dello Scudetto. Nonostante questo, la sua permanenza presso il club nerazzurro sembra essere tutt’altro che scontata. Sirene tedesche Il Bayern Monaco ha mostrato un concreto interesse per Calhanoglu già la scorsa estate: questo sembra non essere sopito. Il turco in passato ha dimostrato il suo valore anche in Bundesliga, militando con successo nell’Amburgo e nel Bayer Leverkusen. L’indiscrezione Sembra che l’Inter abbia valutato […]

Leggi l’articolo completo Calhanoglu: il Bayern ci riprova con ben due contropartite, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG