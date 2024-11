Il canadese è ormai pronto per tornare in campo e potrebbe farlo prima con la sua nazionale che con i nerazzurri. Nell’incessante mercato del calcio, i club si muovono con anticipo per rinforzare le proprie file, a volte dovendo fare i conti sia con situazioni inattese che con prospettive di crescita per il futuro. L’Inter si trova attualmente in una fase di riflessione riguardante la propria rosa, in particolare per quanto concerne la fascia sinistra della difesa. Le prestazioni non del tutto convincenti di alcuni giocatori e le dinamiche di mercato suggeriscono possibili movimenti già nella prossima finestra di trasferimento. La situazione Tajon Buchanan, esterno canadese acquistato dall’Inter a gennaio, non ha finora risposto alle aspettative per colpa di scarso impiego e di un infortunio che ne ha limitato il contributo alla squadra. Anche il ritorno di Carlos Augusto non sembra offrire le garanzie sperate per la fascia, lasciando aperta […]

Leggi l’articolo completo L’Inter aspetta Buchanan ma nel frattempo pensa ad un ex Milan, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG